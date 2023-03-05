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Camgöz köpekbalığını satmaya çalışan firmaya ceza

Camgöz köpekbalığını satmaya çalışan firmaya ceza
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Kayseri'de "camgöz" cinsi köpekbalığını satmak isteyen firmaya 33 bin lira ceza kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, perakende balık satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Denetimde, ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğinin 16'ncı maddesi gereğince iç sular dahil bütün sularda avlanması, toplanması, gemilerde bulundurulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasak olan 3 metre 52 santimetre boyunda ve yaklaşık 105 kilogram ağırlığında "camgöz" cinsi köpekbalığı bulundu.

İşletme sahibine Su Ürünleri Kanunun 36. maddesine göre 33 bin lira idari para cezası uygulandı.

Mersin'den getirildiği öğrenilen köpekbalığı parçalandıktan sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Etiketler camgöz firma ceza köpekbalığı
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