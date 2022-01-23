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Cami imamından skandal Sedef Kabaş paylaşımı

Cami imamından skandal Sedef Kabaş paylaşımı

Samsun'da görevli bir imam, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Gazeteci Sedef Kabaş, TELE 1'de katıldığı programda kullandığı sözler üzerine gece yarısı gözaltına alınıp ertesi gün çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı. 

Odatv'nin haberine göre, Samsun Tekkeköy'de cami imamlığı görevinde bulunan Vedat A. ise, konuyla ilgili yaptığı skandal paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

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İmam Vedat A., Gazeteci Sedef Kabaş'a kelepçe takıldığı iddiasıyla ilgili yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı.

Vedat A., daha sonra silmek zorunda kaldığı paylaşımında Sedef Kabaş hakkında, "Muhtemelen gece kullanmıştır kelepçeyi. Bu çapta bir kadının fantezilerinin sınırını kestirmek çok kolay değil, üzülme gündüz gece vardır kelepçe" diye yazdı.

İmam A., gelen tepkiler üzerine önce paylaşımlarını sildi, ardından da sosyal medya hesabını kapattı.

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Etiketler sedef kabaş cami imamı fantezi kelepçe
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