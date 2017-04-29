Cami inşaatında göçük: Ölü ve yaralılar var

Samsun’un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre enkaz altında 6 kişinin kaldığı, 3’ünün sağ çıkarıldığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.



Yeni Mahalle’de Kevser Camisi inşaatında saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Çökme sonucu çok sayıda kişi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak çalışmasına başlandı. Yapılan kurtarma çalışmasında 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı.