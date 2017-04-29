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  1. 29 Nisan 2017 12:48

Cami inşaatında göçük: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da bir cami inşaatında meydana gelen göçükte 6 kişi enkaz altında kaldı. Enkazdan 3 işçi çıkarılırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

Cami inşaatında göçük: Ölü ve yaralılar var
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Samsun’un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre enkaz altında 6 kişinin kaldığı, 3’ünün sağ çıkarıldığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Yeni Mahalle’de Kevser Camisi inşaatında saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında kalıp çöktü. Çökme sonucu çok sayıda kişi göçük altında kaldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak çalışmasına başlandı.  Yapılan kurtarma çalışmasında 3 kişi yaralı olarak çıkarılırken, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldı. 

İHA

inşaat , cami , göçük