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  3. 12 Ağustos 2020 16:39

Cami kapısında asılı çanta vatandaşları korkuttu

Tekirdağ Malkara’da cami kapısına asılan çanta, namaz kılmaya gelen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Cami kapısında asılı çanta vatandaşları korkuttu
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Camiatik Mahallesi Tekke Sokak üzerinde bulunan Gazi Süleymanpaşa Camii’ne öğle namazı kılmaya gelen vatandaşlar, caminin giriş kapısında asılı çantayı görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekipleri, soğukkanlı hareket ederek, şüpheli çantayı incelemeye aldı.

Yapılan arama sonrası çanta içinde Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar olduğu belirlendi. İncelemenin ardından çanta cami imamına teslim edilirken, rahat bir nefes alan cami cemaati de namazını kılmaya başladı.

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