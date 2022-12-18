Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar

Camide yapılan nikah töreni, tartışma yarattı. Törende pasta kesilerek, konuklara hediyeler dağıtıldı.

Son dönemde düğün ve nikahlardan yapılan konseptler dikkat çekiyor.

Cami içinde, güllerle süsleme yapılıp, pasta kesip, nikah töreni ve fotoğraf çekimi yapılması tartışma yarattı.

Konuyla ilgili yayınlanan görüntülere destekleyici yorum gelirken bir o kadar da tepki gösteren oldu.

Görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.

KONUKLARA İKRAMLAR DA DAĞITILDI

Genç çiftin cami içinde yapılan nikah töreni için masalar kuruldu, davetli konuklar için küçük hediyeler hazırlandı ve özel sipariş edilen pasta getirildi.

Cami imamının kıydığı nikah sonrası, namaz kılınan yerde pasta kesilip, konuklara ikram edildi.

Aynı zamanda davetliler için hazırlanan küçük hediye paketleri de dağıtıldı.

YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerini sosyal medyaya yükleyen çift kısa sürede büyük bir izlenme elde etti.

24 saat içinde yaklaşık yarım milyon izlenen görüntüler aynı zamanda yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili ne diyeceği merak konusu oldu.