Camiden müzik çalınmasıyla ilgili tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye

Cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalınmasına ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, tahliye edildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, haberi Twitter hesabından "İzmir 50. Sulh Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir'i tahliye etti. Banu'nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi'ne gidip Banu'yu alacaklar. Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına..." sözleriyle duyurdu.