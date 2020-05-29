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  3. 29 Mayıs 2020 17:25

Camiden müzik çalınmasıyla ilgili tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye

İzmir'de cami hoparlörlerinden ''Çav Bella'' marşı çalınmasıyla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi.

Camiden müzik çalınmasıyla ilgili tutuklanan Banu Özdemir'e tahliye
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Cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ marşı çalınmasına ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, tahliye edildi. 

Gazeteci Barış Yarkadaş, haberi Twitter hesabından "İzmir 50. Sulh Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir'i tahliye etti. Banu'nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi'ne gidip Banu'yu alacaklar. Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına..." sözleriyle duyurdu.

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