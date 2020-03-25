Camiden tepki çeken korona anonsu: ''Hayvanlardan bulaşabilir''

Diyarbakır Sur’da geçtiğimiz günlerde Kozan Köyü Camisi’nden Kürtçe, “sokak hayvanlarından koronavirüs geçebileceği” yönünde anons yapıldı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), anonsu Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Bilim insanlarının “Hayvanlardan insanlara koronavirüs geçmez” uyarılarına rağmen anonsla sokak hayvanlarının hedef gösterildiğini belirten dernek yönetimi, Diyarbakır Valiliği, Sur Kaymakamlığı ve Sur Müftülüğü ile temasa geçti.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, ilgili imam hakkında Sur Müftülüğü tarafından soruşturma başlatıldığını belirten dernek yönetimi, “Yapılan görüşmelerde kararlar alındı. Sur Müftülüğü marifeti ile ilgili camiden yeni bir anons yapılarak sokak hayvanlarından insanlara koronavirüs geçmediği bilgilendirmesi yapılarak cami imamının yaptığı hatalı bilgilendirme düzeltilecek.

HATA DÜZELTİLDİ

Koronavirüs ve önlemleri hakkında hijyen ve koruyucu tedbirler üzerine yeni ve doğru bilgilendirme yapılarak İslam dininde hayvanlara merhamet üzerine de vaaz verilecek” açıklamasını yaptı. HAYKURDER temasların ardından önceki gün aynı camiden yapılan son vaazı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Aynı camiden akşam saatlerinde Kürtçe ve Türkçe olarak hem düzeltme hem de İslam’da hayvanlara merhamet üzerine vaaz verildi. Diyarbakır Valiliği, Sur Kaymakamlığı ve Sur Müftülüğüne süreç üzerindeki hassasiyetleri nedeni ile teşekkür ederiz” mesajını paylaştı.