''Camileri ahır yaptılar'' suçlamasına tarihi yanıt!

Koronavirüs önlemleri üzerine Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanırken, camilerde cemaatle namaz kılınması kısıtlanmıştı. Bu kararlara kimi İslamcı çevreler “Camiler kapatılamaz” diyerek tepki göstermişti. Söz konusu tepkilerden sonra akıllara AKP’nin ve İslamcı kesimin “CHP camileri ahır yaptı, kapattı” sözlerini akıllara getirdi.

“BUGÜNKÜ AK PARTİLİLERİN ÇOCUKLARI NE HİSSEDER ACABA”

Murat Bardakçı Habertürk’teki köşesinde, Ramazan Bayramı’nda gerçekleştirilen sokağa çıkma yasağının ve camide cemaatle namaz kılmanın kısıtlanmasının 1930’larda yaşanan salgın nedeniyle de uygulandığından bahsetmişti.

Fatih Altaylı bugün yayımlanan “Çok Haklısın Murat” başlıklı yazısında Murat Bardakçı’ya tepki gösterdi. Altaylı, Bardakçı’nın söz konusu yazısının alt metninde “Bayramlaşmayı ve bayram namazını yasakladı diye AK Parti’yi eleştirmeyin veya kızmayın Halk Partisi de geçmişte aynı şeyi yapmıştı” fikrinin yer aldığını belirtti.

Bardakçı’yı eleştiren Altaylı, 1930’larda salgın ve mevcut koşullar nedeniyle cemaatle namaz kılınmasının yasaklandığına değindi. Altaylı, CHP yönetiminin salgın nedeniyle cemaatle ibadete izin vermemesinin ardından yıllar sonra İslamcı çevrelerden gelen “CHP camileri kapattı” söyleminin AKP için de söylenebileceğine işaret etti.



Fatih Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sevgili Murat Bardakçı ikidir manalı yazılar yazıyor.

Önce ‘Kısıtlı bayram ilk değil’ diyerek 1930’larda da bir salgın nedeniyle bayramlaşmanın ve bayram namazının yasaklandığını hatırlattı.

Anlamlı bir hatırlatma idi.

Murat’ın yazısında benim okuduğun alt metin şu oldu:

‘Bayramlaşmayı ve bayram namazını yasakladı diye AK Parti’yi eleştirmeyin veya kızmayın Halk Partisi de geçmişte aynı şeyi yapmıştı.’

Evet değerli dostum.

Aynen doğru.

AK Parti’ye camileri ibadete kapadı diye kızma hakkımız yok.

Toplu namazları yasakladı diye eleştirme hakkımız yok.

Bayramlaşmaya izin vermedi diye öfkelenme hakkımız da yok.

Şartlar öyle gerektirdiği için öyle oldu.

Bazen günün koşulları gereği, konjonktür gereği, halkın yararı için böyle şeyler olabiliyor.

Ama aradan 30 sene geçince mesela, daha da İslamcı bir iktidar peşindeki birileri kürsüye ya da televizyona çıkıp bugünkü gazeteleri eline alsa ve ‘O günkü akepe zihniyeti camileri ibadete kapadı, bayramlaşmayı bile yasakladı. Bayram namazı bile kılmak yasaktı’ dese acaba hâlâ bir AK Parti varsa, partinin destekçileri ya da bugünkü AK Partililerin çocukları ne hisseder acaba?

Ne hissedeceklerini merak ediyor musun Murat?

Öğrenmek çok zor değil.

Çevrende Atatürk’ü seven pek çok insan var.

Onlara sorabilirsin ‘Cehape zihniyeti’ diye başlayan cümleler karşısında ne hissettiklerini!”