Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin mayıs ayı itibariyle esnetilmeye başlanacağını söyledi. Mayıs ayında küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoranların açılacağını belirten Selvi, "Haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak" dedi.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te “İşte normalleşecek sektörler” başlığıyla yayımlanan yazısında "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında normalleşme süreci ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Selvi camilerin ibadete açılacağı tarihi ise "Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak." diyerek belirtti.

BERBER VE KAFELER MAYIS'TA, CAMİLER HAZİRAN'DA

Yazısında "Gözünüz aydın" diyen Selvi; berber, kuaför, kafe ve restoranların mayıs ayı içinde açılacağını iddia ederken; camilerin açılacağı tarih ve uçuşların başlayacağı tarih olarak haziran ayını işaret etti.