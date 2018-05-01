Camiye intihar saldırısı: En az 24 ölü
Camiye intihar saldırısı: En az 24 ölü
Emekli Başkomiser evinde ölü bulundu
Emekli Başkomiser evinde ölü bulundu
ABD ile Rusya arasında kriz yaratacak hareket
ABD ile Rusya arasında kriz yaratacak hareket
ABD'den Suriye açıklaması: ''Kalıcı ve güçlü...''
ABD'den Suriye açıklaması: ''Kalıcı ve güçlü...''
İrfan Değirmenci o partiden milletvekili aday adayı oldu !
İrfan Değirmenci o partiden milletvekili aday adayı oldu !
Burada ekmek 65 kuruşa satılıyor !
Burada ekmek 65 kuruşa satılıyor !
Ege beşik gibi sallanıyor ! Korkutan depremler...
Ege beşik gibi sallanıyor ! Korkutan depremler...
İslam düşmanlığı devam ediyor ! Skandal karar
İslam düşmanlığı devam ediyor ! Skandal karar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Mayıs 2018 23:35

Camiye intihar saldırısı: En az 24 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da camiye yapılan saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Camiye intihar saldırısı: En az 24 ölü
A+ A-

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye  düzenlenen intihar saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar  eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Abubakar, saldırılarda en az 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok  sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını belirten Othman  Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma  başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör  örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör  örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da  kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi  göç etmek zorunda kalıyor.

AA

batı afrika , nijerya , cami , saldırı , intihar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM