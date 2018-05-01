Ege beşik gibi sallanıyor ! Korkutan depremler...
Ege beşik gibi sallanıyor ! Korkutan depremler...
İslam düşmanlığı devam ediyor ! Skandal karar
İslam düşmanlığı devam ediyor ! Skandal karar
Tatil dönüşü izdiham ! Polisler zor yetişti
Tatil dönüşü izdiham ! Polisler zor yetişti
İşçilere de ikramiye verilecek mi ? CHP'den beklenen başvuru
İşçilere de ikramiye verilecek mi ? CHP'den beklenen başvuru
Kırmızı bültenle aranan terörist sağ ele geçirildi
Kırmızı bültenle aranan terörist sağ ele geçirildi
Antalya sahilinde ilginç görüntü ! Kıyıya vurdu...
Antalya sahilinde ilginç görüntü ! Kıyıya vurdu...
Adayını açıklayan Saadet Partisi'nde Erdoğan istifası !
Adayını açıklayan Saadet Partisi'nde Erdoğan istifası !
Gökdelende dehşet ! Alevler içerisinde çöktü...
Gökdelende dehşet ! Alevler içerisinde çöktü...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Mayıs 2018 19:29

Camiye intihar saldırısı: En z 24 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da camiye yapılan saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Camiye intihar saldırısı: En z 24 ölü
A+ A-

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın doğusundaki bir camiye  düzenlenen intihar saldırısında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

Bölge Polis Sözcüsü Othman Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Adamawa eyaletine bağlı Yan Gwajo bölgesinde, öğlen namazı sırasında 2 intihar  eylemcisinin saldırı düzenlediğini belirtti.

Abubakar, saldırılarda en az 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok  sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını belirten Othman  Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma  başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, bölgede etkin durumda olan terör  örgütü Boko Haram'dan şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör  örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da  kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi  göç etmek zorunda kalıyor.

AA

batı afrika , nijerya , cami , intihar , saldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM