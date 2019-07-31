Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin son hali görüntülendi

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.
2 BLOK DAHA YERLEŞTİRİLDİ
388,5 metre yüksekliğindeki kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar bir bir yerine yerleştiriliyor. Son olarak 2 blok daha hidrolik krikolarla kaldırılarak kule üzerindeki yerini aldı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çamlıca Kulesi’nin yapımında gelinen son durum drone ile görüntülendi.
Taksim Camii ve AKM inşaatındaki son durum havadan görüntülendi