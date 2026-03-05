Çan Belediye Başkanı Arslan’ın acı günü: Kızı İremnur’u kaybetti

Çanakkale’nin Çan ilçesi, Belediye Başkanı Harun Arslan’ın kızı İremnur Arslan’dan gelen acı haberle yasta. Bir süredir sindirim sistemine bağlı bir rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören 30 yaşındaki İremnur Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Çanakkale, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan’dan gelen acı haberle sarsıldı. Başkan Arslan’ın 30 yaşındaki kızı İremnur Arslan, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Genç yaşta vefat eden İremnur Arslan’ın kaybı, tüm ilçeyi yasa boğdu. Başkan Arslan’dan Duygusal Veda Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Belediye Başkanı Harun Arslan, kızının hayata karşı direnişine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Gülüşü, neşesi ve hayata karşı direnişi ile ailemizin güçlü kızı ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Yattığın yer incitmesin kızım. Başımız sağ olsun." Son Yolculuğuna Yarın Uğurlanacak İremnur Arslan’ın cenaze töreni 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Genç yaşta vefat eden Arslan, Cuma namazına müteakip Çan Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çan Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.