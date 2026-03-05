  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çan Belediye Başkanı Arslan’ın acı günü: Kızı İremnur’u kaybetti

Çan Belediye Başkanı Arslan’ın acı günü: Kızı İremnur’u kaybetti

Çan Belediye Başkanı Arslan’ın acı günü: Kızı İremnur’u kaybetti
Güncelleme:

Çanakkale’nin Çan ilçesi, Belediye Başkanı Harun Arslan’ın kızı İremnur Arslan’dan gelen acı haberle yasta. Bir süredir sindirim sistemine bağlı bir rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören 30 yaşındaki İremnur Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Çanakkale, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan’dan gelen acı haberle sarsıldı. Başkan Arslan’ın 30 yaşındaki kızı İremnur Arslan, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Genç yaşta vefat eden İremnur Arslan’ın kaybı, tüm ilçeyi yasa boğdu.

Başkan Arslan’dan Duygusal Veda

Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Belediye Başkanı Harun Arslan, kızının hayata karşı direnişine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Gülüşü, neşesi ve hayata karşı direnişi ile ailemizin güçlü kızı ne yazık ki hayata gözlerini yumdu. Yattığın yer incitmesin kızım. Başımız sağ olsun."

Son Yolculuğuna Yarın Uğurlanacak

İremnur Arslan’ın cenaze töreni 6 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Genç yaşta vefat eden Arslan, Cuma namazına müteakip Çan Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çan Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bu Haberleri Kaçırma...

Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var!
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
Etiketler Çan Belediye Başkanı harun arslan iremnur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! Ev sahibi ve kiracının ''tahliye'' kavgası korkunç bitti! İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama MSB'den füze krizi sonrası çok sert uyarı: ''Kimden gelirse gelsin...'' MSB'den füze krizi sonrası çok sert uyarı: ''Kimden gelirse gelsin...'' Siyasi yasağı isteniyordu; Ekrem İmamoğlu hakkındaki ''çirkin'' davası düştü Siyasi yasağı isteniyordu; Ekrem İmamoğlu hakkındaki ''çirkin'' davası düştü İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı İstanbul'da ''kaynakçı'' sürücülere gökten ceza yağdı Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Akaryakıt fiyatlarına ''eşel mobil'' freni: Benzin ve motorine gelen zam belli oldu Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü! Dün Türkiye bugün Azerbaycan... Nahçıvan Havalimanı'na İHA düştü! Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı Özgür Erdursun SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için enflasyon zam farklarını tek tek hesapladı İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı Marmara Denizi metrelerce çekildi; efsanevi ''Kral Yolu'' gün yüzüne çıktı
İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi İstanbul'da okul önünde dehşet anları: Bir kadın daha katledildi Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti! Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Güzellik merkezinde vahşet: Kendisini reddeden eski sevgilisini katletti! Uyuşturucu test sonucunu çok sert ifadelerle açıkladı! Uyuşturucu test sonucunu çok sert ifadelerle açıkladı! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı