Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var!

Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Türkiye’deki masonların lideri Masonlar Derneği Başkanı M.R.S. de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Can Holding' soruşturması kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Elde edilen verilerde, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin, fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade, kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacıyla yapıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda toplam 26 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, Masonlar Derneği Başkanı M.R.S. ve M.K.T.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Öte yandan 14 şüpheli ise ‘Ev hapsi’ ve ‘İmza atma’ şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

