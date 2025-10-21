  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var!

Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var!

Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var!
Güncelleme:

Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Türkiye’deki masonların lideri Masonlar Derneği Başkanı M.R.S. de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Can Holding' soruşturması kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Elde edilen verilerde, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği belirlendi. Bu işlemlerin, fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade, kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacıyla yapıldığı anlaşıldı. Bu kapsamda toplam 26 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, Masonlar Derneği Başkanı M.R.S. ve M.K.T.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Öte yandan 14 şüpheli ise ‘Ev hapsi’ ve ‘İmza atma’ şeklinde adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. 

DHA

text-ad
Etiketler masonlar derneği başkanı can holding
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı 29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti 29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu
Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var! FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var! Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı