Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
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Sabahın erken saatlerinde Antalya açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de Çanakkale açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Çanakkale açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre deprem saat 08:18'de Gökçeada'nın 61.27 km açıklarında gerçekleşti.
Büyüklüğü 4,6 olarak belirlenen depremin derinliği 12,61 km olarak açıklandı.
Bu sabah 07:32'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında yerin 67,26 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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