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Çanakkale açıklarında facia: 6 kişinin cansız bedeni bulundu

Çanakkale açıklarında facia: 6 kişinin cansız bedeni bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında göçmen faciası yaşandı. Deniz yüzeyinde tespit edilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 6'sının cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Etiketler çanakkale göçmen
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