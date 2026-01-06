  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale açıklarında korkutan deprem

Çanakkale açıklarında korkutan deprem

Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 14.28'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 17.49 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası kafa karıştıran ifadeler
Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası kafa karıştıran ifadeler
Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı
Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı
Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar
Boşanma aşamasındaki tescilli güzelden olay olan beddua!
Boşanma aşamasındaki tescilli güzelden olay olan beddua!
Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu!
Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu!
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil''
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi!
Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı!
Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı!
Etiketler son depremler AFAD deprem Çanakkale son depremler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En düşük emekli maaşına ek zam mı geliyor? Gözler bu toplantıda En düşük emekli maaşına ek zam mı geliyor? Gözler bu toplantıda Özel, Yunan gazetecinin ''Erdoğan'' paylaşımına sert çıktı: ''Orada dur!'' Özel, Yunan gazetecinin ''Erdoğan'' paylaşımına sert çıktı: ''Orada dur!'' İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü İşte yeni yılda akciğerlerinizi 7 adımda temizlemenin formülü Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı! Yeşilçam'ın efsane güzeli yıllar sonra ortaya çıktı, bir zamanlar hayran olan erkekler tanımayamadı! Hükümetten ev genci hamlesi! Erdoğan yeni destekleri açıkladı Hükümetten ev genci hamlesi! Erdoğan yeni destekleri açıkladı DEM Parti, MHP'ye resti çekip, bebek katili için yeni taleplerini açıkladı! DEM Parti, MHP'ye resti çekip, bebek katili için yeni taleplerini açıkladı! Ünlü ekonomist altın ve gümüş için 2026 yılı tahminlerini yatırımcıları uyararak açıkladı Ünlü ekonomist altın ve gümüş için 2026 yılı tahminlerini yatırımcıları uyararak açıkladı Bankaların havale ve EFT ücretlerine dev zam! Bankaların havale ve EFT ücretlerine dev zam! Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar Cesedi gölette bulunan Elif'in aracında şüphe çeken detaylar Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı Bir zamanların en ünlü oryantaliydi... Yıllar sonra ortaya çıktı
Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu! Çocukluk hayalini gerçekleştiren bir vatandaş kurttan eşeğe onlarca hayvanla ortak bir hayat kurdu! İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil'' İslam Memiş altın için bir kez daha ezber bozdu: ''Yükselişin sebebi Venezuela gerginliği değil'' TÜVTÜRK 2026 yılı zamlı araç muayene ücretleri belli oldu TÜVTÜRK 2026 yılı zamlı araç muayene ücretleri belli oldu Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı! Evlerinde öldürülen abla-kardeşin katili tanıdık çıktı! Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için karar verildi! Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul ve Ankara için karar verildi! Gündeme bomba gibi düşen skandal iddia: ''Trabzonspor maçına gidenler AK Parti'ye üye yapıldı'' Gündeme bomba gibi düşen skandal iddia: ''Trabzonspor maçına gidenler AK Parti'ye üye yapıldı'' Maaş zamları ve kıdem tazminatı tavanı kesinleşti! Maaş zamları ve kıdem tazminatı tavanı kesinleşti! ''Ankara'nın her şeyi bilen'' ismi açıkladı: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı ? ''Ankara'nın her şeyi bilen'' ismi açıkladı: Emekliye seyyanen zam yapılacak mı ? İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi! İstanbul yeniden karlar altında kalacak... İstanbul'a yeni kar yağışı için tarih verildi! Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonucu belli oldu Ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonucu belli oldu