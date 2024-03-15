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Çanakkale açıklarında tekne faciası!

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, "Eceabat ilçesi açıklarında bir kaçak göçmen botu battı. Tüm ekiplerimiz bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı" dedi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) de sosyal medyadaki X hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale ekibimiz, Eceabat açıklarında batan gemide kaybolan mültecileri arama çalışmalarına destek vermek için operasyona çıkmıştır" ifadesine yer verdi. 

DHA

Etiketler Çanakkale göçmen Kaçak tekne
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