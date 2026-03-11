Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında arızalanarak karaya oturan dökme yük gemisi için kurtarma çalışması başladı. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Rusya'dan Mısır'a giden Panama Bayraklı 189 metre boyundaki 'NOTA APP' isimli 51 bin 258 ton tahıl yüklü dökme yük gemisi Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü açıklarında makina arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne bildirdi. Makina arızası ardından sürüklenmeye başlayan gemi bir süre sonra karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KURTARMA-21' romörkörü ve 'KEGM-8' botu bölgeye sevk edildi. Balıkadamların dalışı ardından gemide kurtarma çalışması başlayacak. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Kurtarma çalışması başladı, boğaz trafiğe kapandı

Karaya oturan 'NOTA APP' gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışmasına başladı. Kurtarma çalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

İHA