Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis gemi trafiğini olumuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

SEFERLER DURDURULDU

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar sürüyor. Bu kapsamda; Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gelibolu-Lapseki hattında feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

DHA