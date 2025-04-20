Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı. Saat 14.00 itibariyle boğaz yeniden gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ AÇILDI

Çanakkale'de kapatılan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesiyle saat 14.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.

DHA