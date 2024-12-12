Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü durduruldu. Yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 03.40 itibarıyla gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süre ile durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Gemi trafiği sisin etkisini yitirmesiyle beraber saat 13.00 itibariyle tekrardan açıldı.