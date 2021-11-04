Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımı durdu

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Çanakkale Boğazında akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 22.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Gemiler de Boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. Öte yandan, Çanakkale- Ecabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu arasındaki feribot seferleri de iptal edildi.