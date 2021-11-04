  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımı durdu

Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımı durdu

Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımı durdu

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Çanakkale Boğazında akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Boğaz trafiği, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 22.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Gemiler de Boğazın Marmara ve Ege girişindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı. Öte yandan, Çanakkale- Ecabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu arasındaki feribot seferleri de iptal edildi.

Etiketler Çanakkale Boğazı yoğun sis Çanakkale sis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'den Bakan Soylu'ya: ''Senin dizin Narcos''
MasterChef Türkiye'de ''maaş'' krizi için ilk açıklama: Müthiş 3'lü dağılabilacak mı ?
Memur ve emeklinin zammı belli oldu
Sadakatsiz'e dün gece damga vuran sahne!
Türkiye'de BioNTech aşısında 3. doz uygulaması başlıyor! İşte öncelikli gruplar
Aynı kombini paylaştılar: Hande Erçel'den Bensu Soral'a milyonluk fark
Lizbon'da Beşiktaş taraftarına saldırı: Hastanelik oldular
Sosyal medya devine yine erişim problemi: Instagram çöktü mü?
Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber! Pastırma yazı geldi
Uzmanlar açıkladı; Sinovac aşısı olanlar dikkat:!