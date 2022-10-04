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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Bahama bayraklı yük gemisi, römorkörle demirleme bölgesine çekildi.

İskenderun'dan Rusya'ya giden 169 metre uzunluğunda ve 17 bin 18 grostonluk Bahama bayraklı 'Glory Dina' isimli boş yük gemisi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında, saat 08.30'da makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-16' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörle Şevketiye Demirleme Bölgesi'ne götürülüp, demirletildi. 

DHA

Etiketler çanakkale boğazı gemi arızası
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