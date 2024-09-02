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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Lübnan’dan Gürcistan’a giden 81 metre uzunluğundaki ‘FG SEFA’ isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Karanlık Liman Demir Sahası kuzeyinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

İHA

Etiketler Çanakkale gemi arızası
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