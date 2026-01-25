  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale Savaşları'nda İngiltere'nin uçaktan attığı psikolojik mermiler ortaya çıktı

Çanakkale Savaşları'nda İngiltere'nin uçaktan attığı propaganda bildirileri ortaya çıktı

Güncelleme:

Dünya savaş tarihine damgasını vuran fiziksel çarpışmanın yanında birçok psikolojik savaşa da sahne olan Çanakkale Savaşları'nda İngiltere'nin cepheye uçaklardan attığı bildiri ortaya çıktı...

Çanakkale Savaşları fiziksel çarpışmanın yanında birçok psikolojik savaşa da sahne oldu. Çanakkale Savaşları Enstitüsü Müdürü Utkan Emre Er, Çanakkale cephesinin Ocak 1916 yılında kapanmasının ardından İngilizlerin Mayıs 1916’da Çanakkale üzerine uçaklar aracılığıyla propaganda bildirisi atarak askerin moralini bozmak istediğini söyledi. Çanakkale cephesinin kapandığı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiğini hatırlatan Er, buradaki amacın Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği sürede müttefikler arasındaki ittifakı bozmak olduğunu dile getirdi. Bildirilerde 'Cephe çöktü', 'Birinci Dünya Savaşı'nı kaybediyorsunuz', 'Savaşmanız anlamsız' gibi ifadelerin yer aldığı belirtildi.

'UÇAKLAR ARACILIĞIYLA ATIYORLAR'

Çanakkale cephesi ile ilgili yazılan belgelerin çok geniş bir literatüre sahip olduğunu söyleyen Er, "Birinci Dünya Savaşı içerisinde 'Çanakkale cephesi' konusu hakkında yazılan, çizilen geniş bir literatüre sahiptir. Literatürde beyannameler de önemli bir yer tutmaktadır. Çanakkale Savaşları Enstitüsü olarak yaptığımız araştırmalara göre birçok belgenin içerisinde özellikle mektuplar, gazeteler ya da beyannameler gibi belgelere denk geliyoruz. Bu belgelerin içerisinde ilgi çekici birçok noktaya denk gelinebiliyor. İngilizler de tıpkı Anzaklarda olduğu gibi çeşitli beyannamelerle Türk askerinin ve Türk halkının moralini bozmaya yönelik beyannameleri cephede uçaklar aracılığıyla atıyor. Bunlardan en meşhur örneklerinden bir tanesi de Berlin Devlet Kütüphanesi'nde Birinci Dünya Savaşı koleksiyonu içerisinde yer almaktadır. Mayıs 1916'da atılan bu beyannamede üç ana başlıkta moral bozmaya yönelik ifadeler vardır" dedi.

'İNGİLİZLER ÇARPITMA YOLUYLA MORAL BOZMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Propaganda bildirisinin Çanakkale cephesinin kapandıktan sonra atıldığını söyleyen Er, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci Dünya Savaşı devam ediyor. Mayıs 1916'da Çanakkale'ye atılan bu beyannamede özellikle şu açıklamaya yer verilmiştir; 'Sizler cephede savaştınız ama cephe gerisinde bıraktığınız aileleriniz aç bırakılıyor', 'Onları daha sonradan işgal etmek üzere sizin kaynaklarınızı tüketiyorlar' ifadelerine yer verilmektedir. Diğer taraftan Osmanlı'nın o dönem donanma gücü bir hayli önemli. 'Goeben' ve 'Breslau' yani 'Yavuz' ve 'Midilli' gemilerinin battığına yönelik bir açıklama yer alıyor. O dönem için bu doğru değil ama İngilizler burada bir çarpıtma yoluyla donanma gücünün yok olduğunu ifade ederek moral bozmaya çalışıyor. Sadece Almanlar ve Osmanlı arasında bir çatlak oluşturmaya değil, aynı zamanda Avusturya-Macaristan arasında da yani Osmanlı ile birlikteki müttefikliği de bozmaya çalışıyorlar. Ruslara karşı Avusturya-Macaristan ordusunun doğu cephesinde 200 binin üzerinde kayıp verdiği ve 100 binin üzerinde de esir verdiğine yönelik açıklamalar var."

'PSİKOLOJİK MERMİ OLARAK İFADE EDİYORUZ'

Bu tür örneklere cephede ve cephe gerisinde çok fazla karşılaşıldığına dikkati çeken Er, "Sadece moral bozmaya yönelik değil aynı zamanda yanlış bilgi yayarak cephedeki direnci de düşürmeye yönelik hareket ediliyor. Bizler askeri tarih alanında bu tür beyannameleri 'psikolojik mermi', 'kağıttan yapılmış bir mermi' olarak da ifade ediyoruz. İstihbarat çalışmalarının nihai bir sonucu, propaganda beyannameleri. Propaganda beyannameleri aracılığıyla cephede bulunan insanları farklı yönlendirmeye çalışıyorlar. Müttefiklerin arasını açmak istenirken aynı zamanda 'Cephe çöktü', 'Birinci Dünya Savaşı'nı kaybediyorsunuz', 'Savaşmanız anlamsız' gibi ifadelerle Osmanlıları bu düşünceye sevk ediyorlar. Türk askeri böyle bir planın içerisine düşmemiştir. Ne yaptığını bilen askerlerdir, cephede de buna göre hareket etmişlerdir” diye konuştu. (DHA)

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli son haliyle gündem oldu
Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli son haliyle gündem oldu
Eski FBI Ajanı ile aşk yaşayan güzel oyuncu ABD'de sessiz sedasız evlendi
Eski FBI Ajanı ile aşk yaşayan güzel oyuncu ABD'de sessiz sedasız evlendi
Yasak ilişki vahşetle bitti: Bir kadın sevgilisinin boğazını kesip, polise teslim oldu!
Yasak ilişki vahşetle bitti: Bir kadın sevgilisinin boğazını kesip, polise teslim oldu!
İstanbul'un kalbinde çöpten vahşet çıktı, zanlılar yurtışına kaçarken yakalandı!
İstanbul'un kalbinde çöpten vahşet çıktı, zanlılar yurtışına kaçarken yakalandı!
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağının enkazından yeni parçalar bulundu
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağının enkazından yeni parçalar bulundu
Cansız bedeni parçalanmış halde çöpte bulunmuştu... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
Cansız bedeni parçalanmış halde çöpte bulunmuştu... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı
ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü!
ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü!
Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı
Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı
Etiketler Çanakkale çanakkale cephesi Çanakkale Savaşları İngiltere ingiliz ordusu psikolojik harp bildiri propaganda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'ne düşen THY uçağının enkazından yeni parçalar bulundu Marmara Denizi'ne düşen THY uçağının enkazından yeni parçalar bulundu Minik Rüveyda'yı ''48 saatte iyileşecek'' deyip taburcu ettiler, 3 saat sonra öldü! Minik Rüveyda'yı ''48 saatte iyileşecek'' deyip taburcu ettiler, 3 saat sonra öldü! Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşire yıllar sonra teslim oldu! Yenidoğan servisinde engelli bırakan şiddette şüpheli hemşire yıllar sonra teslim oldu! Cansız bedeni parçalanmış halde çöpte bulunmuştu... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı Cansız bedeni parçalanmış halde çöpte bulunmuştu... Kan donduran görüntüler ortaya çıktı Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor Akaryakıt fiyatları çıldırdı! Yeni haftada bir zam daha geliyor Yargıtay'dan emeklilik hayali kuran onbinelerce çalışana kötü haber! Yargıtay'dan emeklilik hayali kuran onbinelerce çalışana kötü haber! İstanbul'un kalbinde çöpten vahşet çıktı, zanlılar yurtışına kaçarken yakalandı! İstanbul'un kalbinde çöpten vahşet çıktı, zanlılar yurtışına kaçarken yakalandı! 500 bin sosyal konutta yeni haftanın kura takvimi açıklandı 500 bin sosyal konutta yeni haftanın kura takvimi açıklandı ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü! ABD'de ajanlar ''eli silahlı göçmen'' deyip ABD'li bir hemşireyi vurdu, sokaklar savaş yerine döndü! İstanbul'da pijamasıyla sokağa çıkan genç kadın, otomobilin üzerinde zıplayarak dua etti! İstanbul'da pijamasıyla sokağa çıkan genç kadın, otomobilin üzerinde zıplayarak dua etti!
Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı Yüzsüz dolandırıcı kuyumcu esnafının dikkati sonucu yakalandı Bebek katili Öcalan'dan, kendisi için ''kurucu önder'' diyen Bahçeli'ye ''çok özel'' hediye! Bebek katili Öcalan'dan, kendisi için ''kurucu önder'' diyen Bahçeli'ye ''çok özel'' hediye! TEMU'dan alışveriş dönemi tamamen bitti: Artık Çin'den alışveriş yapılamayacak! TEMU'dan alışveriş dönemi tamamen bitti: Artık Çin'den alışveriş yapılamayacak! Eski FBI Ajanı ile aşk yaşayan güzel oyuncu ABD'de sessiz sedasız evlendi Eski FBI Ajanı ile aşk yaşayan güzel oyuncu ABD'de sessiz sedasız evlendi Yasak ilişki vahşetle bitti: Bir kadın sevgilisinin boğazını kesip, polise teslim oldu! Yasak ilişki vahşetle bitti: Bir kadın sevgilisinin boğazını kesip, polise teslim oldu! Yapı ruhsatlarına yeni şart getirildi: Bunu yapmayan ruhsat alamayacak! Yapı ruhsatlarına yeni şart getirildi: Bunu yapmayan ruhsat alamayacak! Ünlü şarkıcı sahnede bir anda yere düştü... Sağlık durumu endişe yarattı! Ünlü şarkıcı sahnede bir anda yere düştü... Sağlık durumu endişe yarattı! Son isteği gerçek oldu... Türkiye duayen ismine dev bir törenle veda etti... Son isteği gerçek oldu... Türkiye duayen ismine dev bir törenle veda etti... Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli son haliyle gündem oldu Yeşilçam'ın yılların yaşlandıramadığı güzeli son haliyle gündem oldu