  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale'de 30. Troya Satranç Turnuvası sona erdi

Çanakkale'de 30. Troya Satranç Turnuvası sona erdi

Çanakkale'de 30. Troya Satranç Turnuvası sona erdi
Güncelleme:

Türkiye Satranç Federasyonu , Çanakkale İl Temsilciliği işbirliği ile 12-15 Kasım tarihleri arasında PARİON otelde düzenlenen 30.Troya Satranç Turnuvasına 21 farklı ilden toplam 167 sporcu katılım sağladı.

Bu yılki turnuva geçmiş tüm Troya turnuvalarında yer alan ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden İstanbul Satranç Derneği'nden Zaven Çiğdemoğlu anasına düzenlendi.3 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya yüksek elo'ya sahip pek çok yarışmacı katıldı. Toplam ödül olan 150.000 TL ödül töreninde yarışmacılara kupa ve madalyaları eşliğinde teslim edildi. 1992 yılında başlayan Türkiye'nin en köklü satranç turnuvasının ilk 6 yılı ulusal olarak düzenlendikten sonra 7.yıldan itibaren uluslararası olarak devam etti.

Bu yıl 30.kez düzenlenen turnuva Türkiye'nin en uzun soluklu satranç turnuvası olma özelliğini taşır. Turnuva esnasında yarışmacılar Çanakkale'nin tarihi atmosferini Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Boğazı manzarası eşliğinde yaşadılar. Tenedos Premium Olive Oil ana sponsorluğunda Parion Otel ev sahipliğinde,Dardanel, YDS Academy,Coldwell Banker Nefes Ada katkıları ile gerçekleşen 30.Troya Satranç Turnuvası renkli karelere imza attı.

Ödül töreninde dereceye giren sporcular;
A KATEGORİSİ
FİNAL SIRALAMA:
1.Arda Cankurt
2.Elnur Aliyev
3.Metin Çakıroğlu

B KATEGORİSİ
FİNAL SIRALAMA:
1.Çevik Aydın
2.Mesut Taner Balcı
3.Fatih Olcay Bodur

C KATEGORİSİ
FİNAL SIRALAMA:
1.Mikail Poyraz Yalnızyiğit
2.Doruk Çelik
3.Yiğitcan Yıldızkay

text-ad
Etiketler 30. Troya Satranç Turnuvası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TSK'dan ihraç edilen teğmenden şehit annesine ''hadsizlik yapma'' diyen Bakan Güler'e sert tepki! TSK'dan ihraç edilen teğmenden şehit annesine ''hadsizlik yapma'' diyen Bakan Güler'e sert tepki! Mauro Icardi, China Suarez ile evlilik tarihini açıklayıp Wanda Nara'nın kulaklarını çınlattı Mauro Icardi, China Suarez ile evlilik tarihini açıklayıp Wanda Nara'nın kulaklarını çınlattı İstanbul'da eli tüfekli psikopat dehşet saçtı: 1'i polis 4 yaralı var İstanbul'da eli tüfekli psikopat dehşet saçtı: 1'i polis 4 yaralı var Bir polisimiz şehit olmuştu... Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı Bir polisimiz şehit olmuştu... Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Türk Lirası'nda faiz yarışı kızıştı: İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Kendisi gibi savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan genç kadını katledip Suriye'ye kaçtı! Kendisi gibi savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan genç kadını katledip Suriye'ye kaçtı! İki çocuk ve anneleri ölmüştü... Gıda zehirlenmesi vakasında yeni şüphe! İki çocuk ve anneleri ölmüştü... Gıda zehirlenmesi vakasında yeni şüphe! Cumhurbaşkanlığı'ndan terörsüz Türkiye süreci için Şeyh Said affıyla özel kanun önerisi! Cumhurbaşkanlığı'ndan terörsüz Türkiye süreci için Şeyh Said affıyla özel kanun önerisi! İçişleri Bakanı Yerlikaya trafikteki yeni cezayı açıkladı: Bunu yapana 180 bin TL ceza kesilecek! İçişleri Bakanı Yerlikaya trafikteki yeni cezayı açıkladı: Bunu yapana 180 bin TL ceza kesilecek! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Yaz havası geri geliyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Yaz havası geri geliyor!
Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti... Ekranlara geri dönüyor! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti... Ekranlara geri dönüyor! Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e hakaret etmişlerdi: Karar verildi Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e hakaret etmişlerdi: Karar verildi Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su podyumda büyüledi Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızı Su podyumda büyüledi ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü Gözü dönmüş cani, 3 çocuğunu katledip eşine bu mesajı göndermiş Gözü dönmüş cani, 3 çocuğunu katledip eşine bu mesajı göndermiş İslam Memiş altın ve gümüşte manipülasyon uyarısı yapıp kimlerin kazanacağını açıkladı İslam Memiş altın ve gümüşte manipülasyon uyarısı yapıp kimlerin kazanacağını açıkladı Erken genel seçim ve İBB seçimi yeniden yapılsa anketlerine damga vuran sonuç Erken genel seçim ve İBB seçimi yeniden yapılsa anketlerine damga vuran sonuç İstanbul'da bir motosikletli yol magandası, kendisini durdurmak isteyen polise çarpıp yaraladı! İstanbul'da bir motosikletli yol magandası, kendisini durdurmak isteyen polise çarpıp yaraladı!