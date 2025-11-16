Çanakkale'de 30. Troya Satranç Turnuvası sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu , Çanakkale İl Temsilciliği işbirliği ile 12-15 Kasım tarihleri arasında PARİON otelde düzenlenen 30.Troya Satranç Turnuvasına 21 farklı ilden toplam 167 sporcu katılım sağladı.

Bu yılki turnuva geçmiş tüm Troya turnuvalarında yer alan ve geçtiğimiz ay hayatını kaybeden İstanbul Satranç Derneği'nden Zaven Çiğdemoğlu anasına düzenlendi.3 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya yüksek elo'ya sahip pek çok yarışmacı katıldı. Toplam ödül olan 150.000 TL ödül töreninde yarışmacılara kupa ve madalyaları eşliğinde teslim edildi. 1992 yılında başlayan Türkiye'nin en köklü satranç turnuvasının ilk 6 yılı ulusal olarak düzenlendikten sonra 7.yıldan itibaren uluslararası olarak devam etti.

Bu yıl 30.kez düzenlenen turnuva Türkiye'nin en uzun soluklu satranç turnuvası olma özelliğini taşır. Turnuva esnasında yarışmacılar Çanakkale'nin tarihi atmosferini Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Boğazı manzarası eşliğinde yaşadılar. Tenedos Premium Olive Oil ana sponsorluğunda Parion Otel ev sahipliğinde,Dardanel, YDS Academy,Coldwell Banker Nefes Ada katkıları ile gerçekleşen 30.Troya Satranç Turnuvası renkli karelere imza attı.

Ödül töreninde dereceye giren sporcular;

A KATEGORİSİ

FİNAL SIRALAMA:

1.Arda Cankurt

2.Elnur Aliyev

3.Metin Çakıroğlu

B KATEGORİSİ

FİNAL SIRALAMA:

1.Çevik Aydın

2.Mesut Taner Balcı

3.Fatih Olcay Bodur

C KATEGORİSİ

FİNAL SIRALAMA:

1.Mikail Poyraz Yalnızyiğit

2.Doruk Çelik

3.Yiğitcan Yıldızkay