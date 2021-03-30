Çanakkale'de 65 yaş ve üstü için yeni koronavirüs kararı

Çanakkale Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin son açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda salgın yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlerin söz konusu olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında kırmızı renkli, çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.