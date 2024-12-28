Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ. açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 20.00 saatlerindekiler haricinde seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'deki, Geyikli'den 08.00'deki seferin iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.