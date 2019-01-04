Çanakkale'de bulundu ! 3 ton ağırlığında...

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, GESTAŞ Lapseki İskelesi’nde bulunan çapayı inceledi. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile beraber GESTAŞ Lapseki İskelesine gelen Vali Orhan Tavlı, 100 yıllık olduğu tahmin edilen çapayla ilgili Lapseki İskele Sorumlusu Sadık Acar’dan bilgi aldı.

3. rampa eklenerek daha fonksiyonlu hale getirilen Lapseki İskele inşasında görev yapan, deniz dibinde hurda temizliği yapan dalgıçların deniz dibinde bulduğu çapa, zincirleriyle birlikte 3 ton ağırlığında.

Lapseki İskelesi inşası esnasında deniz dibinden çıkarılan çapanın, gerekli incelemeler ve işlemlerinin ardından Lapseki İskele binası önünde sergilenmesi planlanıyor.