  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Mart 2020 09:13

Çanakkale'de can pazarı Sahil Güvelik son anda kurtardı

Çanakkale'den kaçak yollarla Yunanistan'ın Miilli adasına geçmeye çalışan göçmenlerin botu batmak üzereyken Sahil Güvnelik ekipleri kurtardı.

Çanakkale'de can pazarı Sahil Güvelik son anda kurtardı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Çanakkale'den kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri mültecileri kurtardı. Batmak üzere olan bottan atlayan bir göçmen ise eksi 5 derecelik havada yüzerek karaya çıktı.

Türkiye'den Yunanistan ve Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler sınır kapılarına ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelerek kaçak yollardan gitmeye çalışıyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan bir sahile gelen 35 kişilik göçmen grubu, şişme bota binerek Midilli Adası'na gitmek için açıldı. Açıldıkları esnada fazla yolcu bulunmasından dolayı ilerleyemeyen botu sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sahil güvenlik , ayvacık , can pazarı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM