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Çanakkale'de feribot seferleri durdu

Çanakkale'de feribot seferleri durdu
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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada seferlerinin bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00'de sefer yapılacak.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00 ve 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 11.00 ve 15.00 seferleri de fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal devam edecek.

Etiketler gestaş feribot feribot seferleri çanakkale geyikli bozcaada
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