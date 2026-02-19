Çanakkale'de fırtına alarmı: Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yapılması planlanan çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ deniz ulaşım firması, Ege Denizi'nin kuzey kesiminde beklenen şiddetli fırtına nedeniyle yarın (20 Şubat) yapılacak seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Olumsuz hava şartları nedeniyle her iki adaya da araç ve yolcu geçişlerinde aksamalar yaşanacak.

GESTAŞ'tan yapılan resmi açıklamaya göre, fırtınanın en etkili olacağı bölgelerden biri olan Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri programdan kaldırıldı.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 13.00, 17.00, 21.00 seferleri, Gökçeada’dan saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

DHA