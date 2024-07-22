Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 10.23 kilometre olarak kaydedildi.
Paniğe neden olan deprem Çanakkale'nin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ezine (Çanakkale)
Tarih:2024-07-22
Saat:17:39:22 TSİ
Enlem:39.68667 N
Boylam:26.3875 E
Derinlik:10.23 km
Detay:https://t.co/Xh4c4bNQ6t@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
VALİ TOROMAN: OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
AFAD'DAN SON DEPREMLER
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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