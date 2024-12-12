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Çanakkale'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi

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AFAD, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında saat 14.34'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 25.5 kilometre olarak ölçüldü. 

Kısa süreli paniğe neden olan deprem Çanakkale'nin yanı sıra Edirne ve Tekirdağ'da da hissedildi. 

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. 

‘HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK İNTİKAL ETMEMİŞTİR’

Depremin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, “Saros Körfezinde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale’de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Geçmiş olsun" dedi.

AFAD, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler son depremler Çanakkale deprem AFAD
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