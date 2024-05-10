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Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.03'de meydana gelen depremin derinliği ise 12.7 olarak belirtildi. Depreme ilişkin herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem AFAD Çanakkale
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