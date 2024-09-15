Çanakkale'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bugün saat 13.04'te Çanakkale Ayvacık açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.04'te Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...