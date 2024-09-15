  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem
Güncelleme:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bugün saat 13.04'te Çanakkale Ayvacık açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.04'te Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Çanakkale çanakkale deprem Ayvacık deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Süper Kanlı Ay için geri sayım başladı: Süper Kanlı Ay ne zaman? Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Barıştıkları gündeme gelmişti: Icardi ile Wanda Nara sarmaş dolaş görüntülendi Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Sakarya'da fabrikada patlama: 21 yaralı Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Emlak ilanlarında yeni dönem: Sadece yetkili satıcılar ilan verebilecek Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Borsa yatırımcılarını edişlendiren olay: Neredeyse yarı yarıya düştü Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Görme engelli vatandaşların telefonunu çalan hırsızdan pişkin savunma Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Erdoğan'dan ''Narin'' açıklaması: Kimileri cenaze üzerinden siyaset yapıyor Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti Ev sahibi kiracı uyuşmazlığında yok artık dedirten olay: Ev sahibinin cinsel organını kesti İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı İstanbul'da meyve sebze halinde kan aktı: 5 yaralı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı Kalamış Yat Limanı kararı Resmi Gazete'de yaymılandı
Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Ne arsa ne de konut... Uzman isim ev almaktan 10 kat daha karlı yatırımı açıkladı Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu Av yasağı sona erdi, tezgahlar palamutla doldu İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var TEM'de 8 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da golle başladı