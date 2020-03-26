Çanakkale'de koronavirüsten ilk ölüm iddiası !

Çanakkale’de yaşayan Belma Kaplan isimli bir vatandaş, babasının koronavirüs hastalığından öldüğünü iddia ederek cenazesinden bir video paylaştı.

Sosyal medyada tepkisini dile getiren genç kadın, babası Eyyüp Kaplan’ın, 1 Mart tarihinden itibaren hasta olduğunu iddia etti.

Babasının tedavisinin yanlış yapıldığını ve kendisine test yapılmadığını öne süren genç kadın; "Temas halinde olanlara test yapılacak diyorsunuz babam 3 gün 18 Mart Üni. Hast Göğüs hastalıkları servisinde yattı şu an yoğun bakımda entübe ben yanında refakatçi kaldım devamlı temas halindeydim ondan önce 7/24 beraberdik bana test yapılmadı" mesajını paylaştı.

Gün gün babasının durumunu paylaşan Belma Kaplan isimli kadın, bugün babasının cenazesinden bir görüntü paylaştı.

Cenazesinde ise "Halen Çanakkale’de coronavirüsten ölen yok diye açıklama yapanlara istinaden babam EYYÜP KAPLAN’IN CENAZESİ" notunu düşen Kaplan, sosyal medyada büyük dikkat çekti.