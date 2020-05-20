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  3. 20 Mayıs 2020 17:41

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı

Çanakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu! 4 kişi gözaltına alındı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddia edilen H.N. ve A.D'yi takibe aldı.

A.D'nin Danişment Mahallesi'ndeki evi ile H.N'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 526 lira ele geçirildi.

Zanlılar H.N. ve A.D. ile bu kişilerle irtibatları olduğu belirlenen H.T. ve S.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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