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  3. 29 Haziran 2020 21:53

Çanakkale'de yangın! 2 dönüm arazi zarar gördü

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen orman yangınında, 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Çanakkale'de yangın! 2 dönüm arazi zarar gördü
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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüm arazi zarar gördü.

Yangın, saat 14.15 sıralarında Yenice ilçesi Soğucak mevkii ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 helikopter, 1 dozer ve 35 orman personeli müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'nün kısa sürede yaptığı müdahalenin ardından yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. 2 dönüm orman arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları hâlen sürüyor.

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yangın , orman , çanakkale
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