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Çanakkale'deki o ada ziyaretçilerine şifa dağıtıyor

Çanakkale'deki o ada ziyaretçilerine şifa dağıtıyor
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Çanakkale Lapseki'de ''Kum Adası'' adıyla bilinen bölge, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçilerine şifa dağıtıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin pek çok ilinden gelen kişilerle dolup taşıyor.

Belde merkezinde yer alan, kıyıdan denize doğru yaklaşık 100 metre uzayan ve karayla bağlantısı köprüyle sağlanan kumluk alan, sahilde küçük bir gölet oluşturuyor.

Şifalı olduğuna inanılan Kum Adası, her sene özellikle 25-30 Ağustos'ta romatizmal hastalıkları bulunan kişilerden yoğun ilgi görüyor.

Çanakkale'den Hikmet T. (68) Kum Adası'na pandemi döneminden önce her yıl ağustosta geldiğini söyledi.

Bölgenin çok eski bir tarihi olduğunu anlatan T., yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her yıl ağustos ayının son haftasında Kum Adası'na gelip, şifalı olduğu söylenen kuma bacaklarını gömdüğünü belirtti.

Seyfullah A. (70) da son 15 yıldır geldiği Kum Adası'nda şifa bulduğunu, bacaklarında 5-6 ay süreyle ağrı yaşamadığını dile getirerek, romatizmal hastalığı olanlara gelmelerini tavsiye etti.

Nuray A. (53) Kum Adası'na şifa aramak için 5 yıldır geldiğini, ağrılarına iyi geldiğini ifade ederek, burada şifa bulmak için gelen bir çok kişiyle de tanıştığını dile getirdi.

Kum Adası'na 8 yıldır geldiğini belirten İbrahim B. (66), "Eşimin ayaklarında ve kollarında ağrılar olduğu için gelip burada kalıyoruz. Kumda şifa da buluyoruz." dedi.

 

AA

Etiketler çanakkale lapseki çardak çanakkale çardak kum adası çanakkale kum adası şifalı mı
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