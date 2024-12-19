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Çanakkale'nin ardından İstanbul Boğazı'nda da tüm seferler durdu

Çanakkale'nin ardından İstanbul Boğazı'nda da tüm seferler durdu
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İstanbul ve Çanakkale Boğazları, yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sisin görüş mesafesini düşürdüğü ve hem gemi hem de feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Yoğun sis, hem İstanbul hem de Çanakkale Boğazları’nda deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğunu duyurdu. Karar, gece saatlerinden itibaren uygulamaya konuldu.

Çanakkale Boğazı, gece saat 02.05’ten itibaren gemi trafiğine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsizle kaptanları uyararak gemilerin Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladığını bildirdi.

Boğaz trafiğinin, sisin etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği açıklandı.

Yoğun sis, sadece gemi trafiğini değil, feribot seferlerini de olumsuz etkiledi. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Sis etkisini yitirene kadar feribot seferlerinin iptal edileceği duyuruldu.

İstanbul Boğazı da trafiğe kapandı

Ulaştırma Bakanlığı, yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin de çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı. Sis, hem boğaz trafiğini hem de şehir genelinde kara ulaşımını olumsuz etkiledi.

Etiketler çanakkale boğazı istanbul boğazı Sis feribot vapur boğaz trafiği
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