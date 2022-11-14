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Canan Karatay isyan etti: Hastalar önümü kesiyor

Canan Karatay isyan etti: Hastalar önümü kesiyor
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Açıklamalarıyla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, adına açılan sahte hesaplarla başı dertte.

Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Prof. Dr. Canan Karatay'ın başı sahte hesaplarla dertte. Adına açılan hesaplar vasıtasıyla E-ticaret yapanlara tepki gösteren Karatay, "Benim ne dükkanım var, ne E-ticaretim var." dedi. Kanal D Ana Haber'e konuk olan Karatay, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplara sitem etti.

Karatay'ın adını kullanarak E-ticaret yapan internet sitelerinde tencereden tavaya, jiletten leğene kadar birçok ürün satıldığı ortaya çıktı.

 "KANUN BOŞLUĞUNDAN FAYDALANIYORLAR"
Karatay, sahte hesaplarla bağlantısı olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Benim tencere, tava ile ne alakam olabilir! Sahtekar tüccarlar bunu kullanıyor. Benim ne dükkanım var, ne E-ticaretim var! Ben sadece sağlıklı olan şeyleri öneriyorum. Bu sahte hesapların sayısı belki de 100'ü geçti. Bir açılıyor, bir kapanıyorlar. Kanunun boşluğundan faydalanıyorlar. Benim hiçbir şekilde satışla ilişkim yok.

 TAKİPÇİ SAYISI 400 BİNİ GEÇTİ
Öte yandan Karatay'ı taklit eden sahte hesaplardan birinin takipçi sayısının 400 bini geçmesi dikkat çekti.

Etiketler canan karatay sahte hesap
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