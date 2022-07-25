  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden

Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden

İlber Ortaylı, Celal Şengör ile birlikte Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programına konuk olduğunda Canan Karatay ile aralarında geçen diyalogu anlattı.

İlber Ortaylı bir YouTube programında Celal Şengör'ün de konuk olduğu programa ilişkin yöneltilen soru üzerine gülümseten bir açıklamada bulundu.

Ünlü tarihçiye, Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programında kendisi için ayrılan kurabiyeleri Celal Şengör'ün yemesine kızması hatırlatıldı. İlber Ortaylı bunun üzerine program sonrası yaşananları anlattı.

 İLBER ORTAYLI'NIN 'CANAN KARATAY' ANISI İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU
İlber Ortaylı, Celal Şengör ile Fatih Altaylı'ya konuk olduğu gün başka bir stüdyoya Canan Karatay'ın konuk olduğunu söyledi.

CELAL ŞENGÖR'Ü ŞİKAYET ETTİ
İlber Ortaylı o gün yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Canan Karatay ikinizi görmek istiyor dediler. Biz de gidelim dedik. Canan Hoca'nın yanına gidince ben hemen başladım. 'Bu var ya, bu! 5 tane ekler yedi' dedim."

 "ADAM LAF DİNLEMEZ!"
Bunun üzerine Canan Karatay'ın "Utanmıyor musunuz bu halinizden" dediğini aktaran İlber Ortaylı, gülerek şu açıklamayı yaptı:

""Sempatik bir insandır Canan Hoca biliyorsun. Allah ömür versin... Celal çok kıymetli bir adam öyle her şeyi yiyip içmemesi gerekir. Eşi Oya da Allah ömür versin. Son derece dikkatli. Yoksa adam laf dinlemez."

 

Etiketler celal şengör ilber ortaylı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine müjde: İndirim geliyor!
Burcu Kıratlı'nın plaj stili dikkat çekti
Ağızlarında sigara, üstleri çıplak... Mezbahada iğrenç görüntüler
Ne Bodrum ne Antalya... Türkiye'de tek olan mavi bayraklı plaja akın ettiler
Afgan sığınmacılar bu sefer de Türk Lirası'nı yere serip üstünde yürüdü
İslam Memiş ''e-Devlet'ten kontrol edin'' diyerek uyardı: Milyoner olabilirsiniz
Hükümlüler için ''şartlı tahliye'' düzenlemesi geliyor
Selçuk Geçer bu sefer şaşırttı: ''Dolar almayın!''
14 yaşındaki öz kızını taciz eden baba tutuklandı! Whatsapp mesajları kan dondurdu
Kapsam genişletildi, başvurular başladı! Başvurana 7 bin 200 TL ödenecek