Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden

İlber Ortaylı, Celal Şengör ile birlikte Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programına konuk olduğunda Canan Karatay ile aralarında geçen diyalogu anlattı.

İlber Ortaylı bir YouTube programında Celal Şengör'ün de konuk olduğu programa ilişkin yöneltilen soru üzerine gülümseten bir açıklamada bulundu.

Ünlü tarihçiye, Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programında kendisi için ayrılan kurabiyeleri Celal Şengör'ün yemesine kızması hatırlatıldı. İlber Ortaylı bunun üzerine program sonrası yaşananları anlattı.

İLBER ORTAYLI'NIN 'CANAN KARATAY' ANISI İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

İlber Ortaylı, Celal Şengör ile Fatih Altaylı'ya konuk olduğu gün başka bir stüdyoya Canan Karatay'ın konuk olduğunu söyledi.

CELAL ŞENGÖR'Ü ŞİKAYET ETTİ

İlber Ortaylı o gün yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Canan Karatay ikinizi görmek istiyor dediler. Biz de gidelim dedik. Canan Hoca'nın yanına gidince ben hemen başladım. 'Bu var ya, bu! 5 tane ekler yedi' dedim."

"ADAM LAF DİNLEMEZ!"

Bunun üzerine Canan Karatay'ın "Utanmıyor musunuz bu halinizden" dediğini aktaran İlber Ortaylı, gülerek şu açıklamayı yaptı:

""Sempatik bir insandır Canan Hoca biliyorsun. Allah ömür versin... Celal çok kıymetli bir adam öyle her şeyi yiyip içmemesi gerekir. Eşi Oya da Allah ömür versin. Son derece dikkatli. Yoksa adam laf dinlemez."