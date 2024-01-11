Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı

80 yaşındaki ünlü Prof. Dr. Canan Karatay’ın, 57 yıl önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Ezber bozan beslenme öneriyle sık sık gündeme gelen Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer gençlik fotoğrafıyla çok konuşuldu. Geçen yıl katıldığı bir televizyon programında gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaşan Canan Karatay, sosyal medyanın gündeminde.

80 yaşındaki Karatay, bu fotoğrafların 1964 yılında çekildiğini ve o zaman İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğunu söylemişti. Karatay, fotoğraflarda çok mutlu göründüğünü de belirtmişti.

İşte Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları:



