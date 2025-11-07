  1. Anasayfa
Candan kardeşlerin yargılandığı davada 2 tahliye kararı

Candan kardeşlerin yargılandığı davada 2 tahliye kararı
Güncelleme:

Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de yargılandığı dolandırıcılık davasında 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

O.A. ve İ.O.’nun liderliğinde hareket ederek ucuza araç sattığını söyleyip vatandaşları sazan sarmalı yöntemi ile dolandırdığı iddia edilen 21 sanıklı çetenin davasının görülmesine devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen ve geçtiğimiz yıl Eylül ayında tahliye edilen Bahar Candan katılmadı, Nihal Candan ise Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Örgüt lideri olduğu öne sürülen tutulu sanık O.A.'nın da aralarında bulunduğu bir kısım sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya bağlanırken, 4 tutuklu sanık ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

2 SANIK TAHLİYE OLDU

Duruşmada savunma yapan sanıklar tahliyelerini talep etti sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını talep etti. Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar H.S. ile U.G.’nin, tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Heyet, dava dosyasında ‘örgüt lideri’ olarak geçen sanıklar O.A.’nın ve İ.O.’nun ise tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

DHA

bahar candan Nihal Candan dolandırıcılık davası
