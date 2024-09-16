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Çankırı'da korkutan deprem

Çankırı'da korkutan deprem
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AFAD tarafından yapılan açıklamada Çankırı Yapraklı'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 19:27:15 itibariyle Yapraklı (Çankırı)'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler Çankırı Çankırı Yapaklı deprem Çankırı deprem son deprem
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