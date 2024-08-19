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Çankırı'da orman yangını

Çankırı'da orman yangını
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını hızla büyüyor. Çıkan yangında ekipler canla başla çalışırken, 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının bulunduğu bölgedeki Yukarımeydan ve Dere köyleri tahliye edildi.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, değerli eşyalarını yanlarına alarak uzaklaştı. Hızla yayılan yangın diğer yerleşim yerlerini de tehdit ederken, tedbir amaçlı tahliye edilen köyler dron ile havadan görüntülendi.

Etiketler Çankırı orman yangını
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