Canlı bomba iki kadın yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Afrin'de canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye hazırlanan PKK/YPG'li iki kadın teröristin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının Canlı Bomba eylemi için Mümbiç’ten hareketle Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisi elde edildi.

Bugün yapılan operasyonla Terör Örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada uzaktan kumanda düzenekli, toplam 5,6 kg C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi.

BURSA'DA BİRİ CANLI BOMBA 3 DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı." denilmişti.