Canlı canlı bidonlara doldurulup imha edildi !

Evrakları olmayan bin 500 tavuk bidonlara doldurulup gaz sıkılarak imha edildikten sonra açılan çukurlara gömüldü. Tavukların imha edilme anı tavuk sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi



Manavgat-Konya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesinde bulunan kontrol noktasında güvenlik güçleri tarafından durdurularak arama yapılan kamyonetin kasasında sevk irsaliyesi ve diğer evrakları bulunmayan bin 500 civarında canlı tavuk ele geçirildi. Geceyi uygulama noktasında geçiren kamyonette bulunan tavuklar, Tarım İlçe Müdürlüğü’nden gelen ekipler tarafından Manavgat’ta Kum mevkiine getirildi. Burada varillerin içerisine konulan tavuklar varil içerisine gaz sıkılarak imha edilip kepçenin kazdığı çukura gömüldü.

Tavukların imha edilme anı tavuk sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tavukların varillere doldurulmaları, gaz verilmesi ve kazılan içerisinde su bulunan çukura dökülme anları yer alıyor. Çukura boşaltılan tavukların bir bölümünün canlı oldukları gözden kaçmadı.

Konya’dan yükledikleri tavukları Mersin’e götürdüklerini belirten Serdar Tunaz, “Manavgat girişinde kontrol noktasında güvenlik güçleri tarafından durdurulduk ve evraklarımız olmadığı için gece boyunca bekletildik. Öğle saatlerinde Tarım İlçe Müdürlüğünden gelen ekipler, evrakları getirtebileceğimizi söylememize, hayvanların sağlık durumları kontrol edilmeden imha kararı alındı. Bin 500 dolayında tavuk canlı canlı imha edildi. Zararımız 30 bin liranın üzerinde. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” şeklinde konuştu.